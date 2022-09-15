成都結束14天封城 解封消息又被提前暴雷

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（中央社台北15日電）不論封城或解封，成都對於訊息的管控顯然不如對病毒的防堵。官方昨晚宣布今天中午12時起全面解封，然而相關解封時間、後續規劃甚至開會照片等訊息，此前已在中國社群網站廣為流傳。

成都9月1日因COVID-19疫情封城，歷經14天，官方昨晚間宣布，今天中午12時起，無社會面新增病例地區，「逐步有序恢復正常生產生活秩序」。

綜合社群訊息及中國媒體報導，成都市今天上午舉行疫情防控工作新聞發布會表示，全市疫情防控取得階段性成效，形勢總體可控，平穩向好，全市逐步有序恢復正常生產生活秩序。

對於尚未實現社會面清零的錦江、青羊、金牛、武侯、成華和高新南區等「5+1區」，持續執行包含核酸檢測在內的嚴格防疫措施，並且禁止當地居民前往已經社會面清零的其他區域。

然而成都官方用強硬手段管制，看似一定程度防堵了病毒，卻無法阻擋訊息傳播。在這次成都的14天封控，從封城到解封，民間的消息永遠比官方快。

14日晚間，在官方正式公布解封規劃的數小時前，多張「內部會議」的照片與解封規劃相關資料陸續流出，在微信群組瘋傳；多張微信的對話截圖中提到，原本的方案是15日凌晨0時解封，但因為訊息外流，因此延後至中午12時。

部分照片顯示，這場會議是成都市青羊區的疫情防控指揮辦公室召開，拍攝這些照片的人是與會的人員。隨後傳出青羊區政府表示將會深刻檢討。

昨天官方正式宣布解封的規畫後，成都市委機關刊物「先鋒」的微信公眾號「先鋒成都」隨即轉發一篇名為「防範微信洩密，一定要警惕這幾種心理」的舊文。由於時機巧合，不少網友認為是針對洩漏與談論解封時程的行為提出警告。

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時間回到今年8月底，在成都封城前3天，一名暱稱「熱帶雨林」的佘姓網友同樣在微信群中預告封城，引起成都居民搶購物資，他因此被警方以「為吸引關注，在網絡群組中發表尋釁滋事言論，造成市民恐慌情緒，對疫情防控工作帶來干擾」為由，依中國「治安管理處罰法」相關規定，處以行政拘留15天，並罰款人民幣1000元（新台幣約4500元）。

後來成都宣布封城，佘姓網友被不少網友奉為先知。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1110915