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洩露解封規劃 成都多位官員遭立案調查

2022/9/18 17:16
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（中央社台北18日電）四川成都於15日解封，然而相關解封規劃、會議內容在官方正式宣布前外流。據報導，成都市紀委監委近日通報3起官員洩漏相關訊息的案件，指其對防疫成不利影響，因此立案審查。

成都自9月1日起，因COVID-19疫情封城。歷經14天，官方14日晚間宣布，15日中午12時起，無社會面新增病例地區，「逐步有序恢復正常生產生活秩序」。

然而在官方正式公布解封規劃的數小時前，多張「內部會議」的照片與解封規劃相關資料陸續流出，在微信群組瘋傳。

根據北京日報報導，成都市紀委監委近日發布3件通報，涉及違反工作紀律、洩密問題，造成了不良影響，因此遭立案審查。

據報導，成都市青羊區衛健局黨組書記、局長劉詠梅遭指在參加全市疫情防控工作調度會過程中，擅自用手機拍照，並將會議照片發送到私人微信群中，以致訊息外洩，造成嚴重不良影響，因此遭立案審查。

綜合日前網路流傳的部分照片，可以看到會議投影片上的「成都市青羊區的疫情防控指揮辦公室召開」等大字。當時就傳出青羊區政府表示將會深刻檢討。

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除了青羊區外，通報提到都江堰市委常委、宣傳部長李躍 ，以及雙流區東升街道黨工委書記劉偉、怡心街道黨工委書記李德文，在參加疫情防控工作調度會時拍照並發送給朋友，造成相關資訊外流，因此立案調查。

14日晚間，官方正式宣布解封的規劃後，成都市委機關刊物「先鋒」的微信公眾號「先鋒成都」隨即轉發一篇名為「防範微信洩密，一定要警惕這幾種心理」的舊文。由於時機巧合，不少網友認為是針對洩漏與談論解封時程的行為提出警告。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1110918

劉偉
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