強制轉運萬人、隔離巴士翻覆27死 貴陽宣布疫情受控

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（中央社台北20日電）在局部封控兩週、強制轉運萬名隔離者後，貴州貴陽市昨天宣布社會面傳播風險受控，全市各區將有序恢復生產生活秩序。貴陽近日剛發生隔離轉運車翻覆意外，造成嚴重死傷，引發民憤和批評。

前天（18日）凌晨，一輛載有47人的隔離轉運巴士在貴州黔南州三荔高速發生側翻事故，造成27人死亡、20人受傷，其中45人為貴陽市雲巖區涉疫社區的居民，要被送往黔南州荔波縣的隔離酒店進行隔離。

綜合香港經濟日報等港媒報導，貴陽市政府昨天召開COVID-19疫情防控記者會，官員在會中表示，16至18日，當地連續進行了3輪全域核酸檢測，分別檢測了619萬人、621萬人及627萬人，陽性感染者均在管控範圍內檢出，連續3天社會面零陽性。

當局決定對全市防控措施作出調整，將以縣為單位，對各區市縣實施分級分類管控措施。

強制轉運是貴陽應對本波清零的主要手段之一，截至17日，市政府披露已轉運7396人，正轉運2900人，但18日凌晨轉運大巴意外後，當局不再更新人數。貴州省政府昨晚並通報，貴陽市3名幹部因這起事故停職檢查。

這次的隔離轉運車意外在中國社會引起巨大爭議，網上輿論批評當局草菅人命，呼籲莫再使用強制轉運的防控手法，並質疑在嚴格的疫情防控政策下，「清零勝過人命」。

也有人指貴陽的強制轉運違反「行政強制法」及「道路旅客運輸企業安全管理規範」，前者規定「行政機關不得在夜間或者法定節假日實施行政強制執行」，後者則規定長途大巴不可在凌晨2時至5時於高速公路上行駛。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110920