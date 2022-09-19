貴州隔離巴士釀27死 陸學者：防疫違規非個案

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（中央社台北19日電）中國貴州一輛隔離人員轉運車昨天發生翻覆造成27人死亡。官方雖向全社會道歉，但學者批評這次絕不是簡單的交通事故，很多城市防控都有大量的違法違規行為，清零亂象反導致生命損失。

18日淩晨，一輛載有47人的隔離轉運車在黔南州三荔高速發生側翻事故，造成27人死亡，20人受傷，其中45人為社區涉疫居民，原預定從貴陽市雲巖區前往黔南州荔波縣隔離酒店，晚間貴陽市政府召開記者會，除向遇難市民默哀，並向全社會道歉，但並未說明事故原因。

上海金融與法律研究院研究員聶日明18日晚間撰文表示，這起事件絕非簡單的交通事故，包括違反夜間行駛規定，以及駕駛著全套防護服、頭戴隔離罩，必然會造成駕駛不舒服；另指向中央清零導致地方政府大量違規，社會亂象頻出。

聶日明表示，比如在長春、上海的靜默期間，要求全市人口居家不准出門，為了保證居家隔離的效果，傳出焊死大門或鐵絲網隔離的行為，或在主道路上設置路障封堵交通，以及在小區投擲對人體有害的消毒片，並在門診、急診就醫之前設置核酸或健康碼的要求等。

他指出，當人們的生活習慣一旦被打破而沒有充分的救濟手段，就會產生災難，中國疫情防控持「人民至上、生命至上」原則，但大規模異地轉運隔離政策、限時要求社會面清零帶來的亂象，嚴重的違背了這個原則。

他說，將高風險人群大規模轉運到異地是西安市開的頭，今年以來，杭州、天津、上海等陸續實施過類似的政策。轉運具有強制性，轉運到異地，隔離條件參差不齊，自然是天怒人怨。

而貴州山多、路險，一直以來是長途客車夜間行駛治理最為嚴格的地區，所有客運車輛凌晨2時至5時一律不得運行。這個時間點在高速公路上本不應該出現長途巴士。問題是，為什麼這條嚴格執行的政策，牽涉涉疫人員轉運就失效了？

順著這條線追溯，他說可以發現，貴陽市疫情防控，連續突破違反從中央到貴州、貴陽本地常規的道路運輸安全管理要求，安排在夜間轉運涉疫人員，疫情防控明顯高於其它安全管理政策，這是事故的源頭。

聶日明指出，貴陽轉運客車側翻事故不是個案，很多城市的疫情防控時，都有大量的違法違規行為，區別僅在於其它城市還沒有發生事故。貴陽在夜裡轉運涉疫人員也不是第一例，但違法違規的事情做多了，總會有一個城市發生事故。

他強調，疫情防控必須納入到法治的軌道上，不能以防控為名，衝擊其它領域的運行秩序和約束。

貴陽市政府道歉但無法平息民意反彈，大量網友在社群媒體留言要求給個交待，表示道歉無法讓逝者活過來，為何凌晨2時禁行還能拉到數百公里外隔離？中間有沒有利益關係？是誰做的決定等。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1110919