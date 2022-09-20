2047後香港仍有一國兩制？港澳辦：不變的方針

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（中央社台北20日電）中國國家主席習近平7月1日表示，必須長期堅持「一國兩制」。對於外媒問到若2047年後一國兩制仍在香港實施的意義，港澳辦副主任王靈桂指，堅定不移貫徹「一國兩制」是中國不變的方針。

中共中宣部上午舉行20大前系列記者會，主題涉及18大以來港澳「一國兩制」政策，中國國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂在會中回答媒體提問時，作上述表示。

在記者會上彭博社記者提問，如果「一國兩制」在2047年後依舊會在香港實施，這制度的延續對香港未來意味著什麼。

根據中國網上的記者會文字實錄，王靈桂表示，「堅定不移、全面準確貫徹『一國兩制』是中國不變的方針。」

他表示，今年7月1日習近平在香港出席主權移交25週年大會發表的重要講話中，明確向全世界宣告，「『一國兩制』這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」

他表示，在今年7月1日之前，如果港澳和國際社會在這方面有疑問，習近平的這段講話一錘定音，這些擔心和議論已經不復存在。

他又宣稱，「一國兩制」是香港、澳門主權移交後保持長期繁榮穩定的最佳制度。當前中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的偉大歷史進程，推進「一國兩制」在港澳成功實踐，是這一偉大歷史進程的重要組成部分。（編輯：陳沛冰）1110920