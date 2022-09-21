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共軍東部戰區：全程跟監警戒美加軍艦通過台海

2022/9/21 12:23
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（中央社記者邱國強北京21日電）中共解放軍部戰區發言人施毅今天說，美國飛彈驅逐艦希金斯號及加拿大巡防艦溫哥華號20日「過航」台灣海峽並「公開炒作」，東部戰區已組織海空兵力「全程跟監警戒」。

施毅聲稱，東部戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決「反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

美國海軍第七艦隊21日在聲明中說，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver），在台北時間20日在符合國際法情況下聯袂例行性通過台灣海峽。

第七艦隊強調，兩艦行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍，且在台灣海峽行經的水道不在任何沿海國家領海範圍內。

第七艦隊指出，兩艦一同通過台海，展現美國及其盟邦和夥伴對自由開放印太地區的承諾。像這樣的合作，是「我們達致地區安全與繁榮方法的核心」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩艦是在美國總統拜登接受媒體專訪時再度提到美國將協防台灣後通過台海。（編輯：唐佩君）1110921

施毅
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