中共宣傳部涉台記者會 陸委會：與台灣人民無關

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（中央社記者呂佳蓉台北21日電）中共20大前夕，中共中央宣傳部今天舉行記者會，介紹中共總書記習近平10年來的兩岸政策。陸委會今晚回應，這是一場為中共領導人20大延任的內部造勢，與台灣人民無關。

中共中央宣傳部今天舉行「黨的十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況」記者會，是其在20大前的宣傳系列記者會之一。由中共中央台辦（中國大陸國台辦）副主任陳元豐率領中共中央台辦研究局長仇開明及發言人馬曉光、朱鳳蓮等人與會。

大陸委員會今天發布新聞稿，指中共涉台系統再次宣傳充斥「一廂情願、罔顧事實」的促統舊調與虛假謊言，對惡意侵犯台灣的粗暴行徑推諉其過，此種政治炒作只是一場為中共領導人20大延任的內部造勢，與台灣人民無關。

陸委會也說，台灣民眾絕不會接受任何侵犯主權的政治主張與路徑。此外，這更印證北京當局長期僵化失敗的對台工作與侷限思維，對兩岸關係發展及區域和平毫無正面意義。

陸委會強調，中華民國是主權國家，中共政權從未一日治理過台澎金馬，其以刻意扭曲事實的「一中原則」，妄稱對台主權，完全違反國際法與事實現狀，是台海情勢動盪不安的危險主因。

陸委會表示，中方藉非法軍演、法律經濟報復，挑戰國際秩序，企圖脅迫台灣人民，行徑極其惡劣。民主體制與威權專制本質上根本無法相容，北京當局「一國兩制」的陳腔濫調，只是證明中國共產黨一黨專制的缺陷，台灣民眾早已明確拒絕。

陸委會呼籲國際社會共同關注、警惕與遏止北京專制政權對外擴張、挑戰全球規則秩序的冒進、不負責任危害行徑。

陸委會最後指，台灣致力維護台海和平、堅持「兩岸互不隸屬」、堅拒「一國兩制」，這才是當前的台海現狀。台灣前途由2300萬台灣人民決定，不會任由對岸插手，「我們有決心、信心捍衛國家主權與民主自由；正告對岸認清事實，以和平、理性智慧的方式化解分歧。」（編輯：張淑伶）1110921