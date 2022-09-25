香港灣仔中國恆大中心商辦大樓 公開招標出售

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（中央社記者李雅雯北京25日電）中國恆大集團旗下香港灣仔中國恆大中心商業辦公大樓公開招標，現狀連租約出售，截標日期為今年10月31日中午12時；這棟商辦大樓於7月估價市值約港幣90億元。

中國恆大集團香港總部設於灣仔中國恆大中心商業辦公大樓，房地產顧問服務商第一太平戴維斯指出，承接管人安邁企業諮詢委託，現公開招標出售全棟物業，以現狀連租約出售。

據香港01報導，這項業務由第一太平戴維斯獨家代理。第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，灣仔中國恆大中心擁有全海景及3面單邊樓面，適合長遠投資，或也可考慮重建。

灣仔中國恆大中心商業辦公大樓於7月估價市值約港幣90億元（約新台幣364億元），長江實業集團彼時也有入標競投，最終未達成交易。這項物業在9月中上旬傳出遭債權人接管，該債務涉及以中國恆大中心作抵押以換取76億元貸款融資。

灣仔中國恆大中心位於告士打道38號，距離地鐵金鐘站約5分鐘步程。這棟商辦大樓占地約2萬3021平方英尺（約等於646.8坪），樓高27層；政府批出建築圖則顯示，總面積約為34萬5423平方英尺，包括寫字樓大堂、商舖、主席樓層。寫字樓層每層面積介於1萬2000至1萬4000平方英尺間，提供55個車位。（編輯：陳沛冰）1110925