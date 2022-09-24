瀋陽獲中國官方首筆保交樓借款 多個爛尾樓屬恆大

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（中央社記者吳柏緯台北24日電）中國為解決爛尾樓問題，政策工具多管齊下，其中首筆用於住宅建設的專項借款於近期撥付，由遼寧瀋陽市「拔得頭籌」。據了解，目前遼寧至少有6個大型建案爛尾，多數屬恆大。

中國爛尾樓風暴帶起屋主拒繳房貸「停貸潮」，不但重創中國房地產市場，更對經濟造成影響。為落實「保交樓、穩民生」，避免問題持續擴大，中國住房和城鄉建設部、財政部、人民銀行等有關部門日前宣布透過政策性銀行專項借款方式支持已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付。

綜合第一財經、新京報報導，全中國首筆由官方支持的專項借款已於近日由國家開發銀行向遼寧省瀋陽市支付。中國銀保監會相關部門負責人表示此舉是配合住建部、財政部、人民銀行等部門的措施，維護購房人合法權益，維護社會穩定大局。

官方的回應中並未提及選定遼寧瀋陽作為首筆專款撥付城市的原因，專款的金額也未公布。

中央社記者從多方管道了解，目前瀋陽市的停貸爛尾樓至少有6處，其中有5個建案是恆大集團所有，分別是盛京珺庭、時代新城、文化旅遊城、西江天悅與中央廣場。

據記者掌握到的相關文件顯示，文化旅遊城牽涉4318戶、盛京珺庭牽涉2142戶、中央廣場則牽涉1096戶。其中文化旅遊城按照原定計畫，應於今年6月、8月陸續交屋，然而截至7月中，已經停工23個月。

日前恆大集團創辦人許家印在集團內部會議中要求，恆大在中國各地列為「保交樓」專案的706個建案，必須在9月30日前全面復工，達到正常施工水準。（編輯：周慧盈）1110924