許家印下令 恆大所有建案9月底前復工

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（中央社記者邱國強北京13日電）深陷財務危機的恆大集團12日召開會議，董事長許家印在會中要求，恆大在中國各地列為「保交樓」專案的706個建案，必須在9月30日前全面復工，達到正常施工水準。

綜合中國財經媒體報導，恆大集團12日透過官網公布，集團當天召開「復工復產保交樓」週例會，許家印在聽取旗下各建案復工復產情況後，作出上述表態。

許家印表示，目前恆大在中國全境被列入「保交樓」專案的建案共有706個，仍有38個尚未復工。至於已復工的668個建案中，有606個達到「正常施工水準」，還有62個處於「恢復正常施工過程」中。

他要求，恆大在相關地區的分公司，必須在9月30日前讓所有「保交樓」專案的建案全面復工，且全部達到正常施工水準。公司要確實履行好企業主體責任，「要大幹苦幹拼命幹，為復工復產保交樓努力拼搏」。

許家印提到，今年恆大在「極其困難」的情況下，公司上下齊心協力，在「政府的幫助下」克服重重困難，復工復產「取得顯著成效」。

恆大集團2021年爆發財務危機，不斷出售不動產、股份等資產變現，旗下許多建案一度陷入停擺無法施工及交屋。日前更傳出半年報難產的窘境，而港交所並要求已經暫停交易的恆大，必須證明「管理層誠信無虞」，才可恢復交易。（編輯：曹宇帆）1110913