恆大還是沒錢 研議延後兌付債券利息

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（中央社台北20日電）恆大財務危機已持續超過一年，雖多管齊下「找錢」，仍捉襟見肘，一支境內債券利息的兌付期限為9月22日，有意將支付時間延後至明年3月22日，這項提案將在21日債權人會議討論。

恆大自去年爆發財務危機以來，不斷地出售不動產、股份等資產變現，試圖填補巨大的財務缺口。然而這一年來多支債券利息延遲給付形成暴雷情形，不但使債權人心慌慌，也令市場信心崩盤。加上來自官方指示「保交樓」的政治壓力，使得恆大的財務問題一直難解。

據香港經濟日報報導，恆大近日發布公告指出，有意申請將一支境內債券「20恆大04」的利息完成支付時間，調整至2023年3月23日。目前這支債券的支付到期時間為9月22日。

根據恆大公告，這個提案將於21、22兩天舉行的2022年第二次債券持有人會議中審議，並尋求債權人支持。

報導指出，恆大在今年3月舉行的第一次債券持有人會議中，獲得債權人支持，將這支債券的利息支付完成時間從去年9月22日調整至今年9月22日。如今可能要第二度延後。

恆大為應對財務困境，正在推動債務重組計畫。原本規劃於7月底發布，然而於7月29日宣布延後至年底之前；此外，恆大也遭境外債權人提出清算申請，首次清算申請聆訊原定於8月31日舉行，目前後延至11月7日。

恆大創辦人許家印在9月12日的內部會議中要求，恆大在中國各地列為「保交樓」專案的706個建案，必須在9月30日前全面復工，達到正常施工水準。

分析認為，在「保交樓」優於一切的政治任務之下，恆大的財務分配、債務重整計畫可能也會受到影響。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110920