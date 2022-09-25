中共20大將召開 公布2296名代表名單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）中共20大10月16日登場，今天公布選出2296名出席大會的黨代表名單。官媒報導指出，這些代表是藉由「採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法」產生的。

中國官媒新華社今天報導，中國共產黨第20次全國代表大會代表的選舉工作已經順利完成。全國各選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，選舉產生了2296名出席中共20大代表。

報導說，中共20大代表，是堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，堅持以黨章為根本遵循，堅持黨的性質宗旨，堅持和加強黨的全面領導，「充分發揚黨內民主，嚴格按照黨中央關於做好代表選舉工作的要求，採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法產生的」。

報導說，當選代表總體上符合黨中央規定的條件，具有較高的思想政治素質、良好的作風品行和較強的議事能力，在各自崗位上做出了明顯成績，「是共產黨員中的優秀分子」；代表結構和分布比較合理，各項構成比例均符合黨中央要求，「具有廣泛代表性」。

這些代表包括黨員領導幹部和生產與工作第一線的黨員，有一定數量的女黨員、少數民族黨員，有經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各個領域的代表。

報導說，出席中共20大代表資格，屆時還需經中共20大代表資格審查委員會確認。

中共全國黨代會每5年舉行一次。中共20大會上將確定未來5年的中共領導班子。（編輯：張淑伶）1110925