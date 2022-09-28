7毛玉米賣6元陸網熱議 農民日報評一場傷農鬧劇

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（中央社台北28日電）中國帶貨直播界近期舌戰「一根玉米賣人民幣7毛還是6元？」在網路吵翻天，官媒農民日報今天重話評論，表示事件從「助農」變「傷農」鬧劇，也傷到消費者利益。

界面新聞今天報導，近日一根鮮食玉米價格議題，在直播帶貨界吵翻天。一知名網紅指有電商直播主把人民幣（下同）7毛錢（約新台幣3.08元）一穗的玉米，賣到人民幣6元（約新台幣26.4元），稱打著助農的旗號，實則賺取暴利，並非真正幫助農民謀利。

而被點名的直播主回應，作飼料養牲口的玉米價格確實是4、5毛錢一根，但生食玉米來自東北好的產地，從地裡收穫就是2元一根。

不過隨後玉米供應商跳出來，表示在自己平台同樣的玉米一根只賣3.6元。「7毛錢的玉米到底該賣多少錢？6元一根貴不貴？中間的差價去哪了？」在中國網路掀起熱烈討論，網友們稱為「玉米事件」。

中國大陸官媒「農民日報」今天發表評論，表示秋糧收獲時節，電商平台的玉米價格再次引發熱議，這場爭論波及了電商平台上的普通農戶，一些不明真相的網友湧向農戶直播間刷屏喊貴，影響了農產品的銷售。

評論表示，社會對於農業發展、農民利益的日益關注是件好事，但令人惋惜的是，這場由「助農」引發的討論，卻最終演變成一出「傷農」鬧劇。不僅傷了農民，傷了東北玉米的品牌，其實也傷到了消費者的利益。

「農民日報」指出，食用玉米在中國玉米消費中還占不到10％。種植食用玉米中的優質鮮食玉米的農田大多是交通條件好、較為平整、有一定規模的地塊。

在當地，這樣的良田費用每畝大約需要1800至2000元，再加上農機購置及維護、人工、化肥等各項費用，一根優質鮮食玉米僅種植成本就約合1.7元左右；直言若拋開品質只談價格，對生產優質農產品的農戶來說，無疑是不公平。

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文章認為，農業品牌的培育並非一日之功，但一有風吹草動，卻很容易對品牌本身及其背後的農民產生影響。值得慶幸的是，這次爭論沒有傷及產業根本，但也提醒應如何最大程度讓農民遠離風險？農民和農業品牌一旦受到傷害，對消費者也並無益處。

評論表示，理性探討玉米價格無妨，但別衝動之下傷了農民和真助農的人。判斷營銷行為是否是真助農，要看它能給產業帶來怎樣的發展前景，更要看它給農民帶來了怎樣的好處。只有農民有了合理收益，產業鏈上的各方才能行穩致遠，形成良性循環。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110928