字節跳動董事會擴大 新增4席應對國際情勢

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（中央社台北28日電）外媒報導，抖音母公司字節跳動昨天通過董事會成員擴增的決議，由現行的5人增加至9人，藉此應對監管以及複雜的國際情勢。

根據路透社、南華早報引述知情人士報導，增加董事席次的提議在週二的臨時股東會上被提出並獲同意，這項決議是公司成立以來最大規模的董事會架構變動，目前尚不清楚是否會有現任董事會成員遭更換，新成員的身分也不明。

報導提到，這份決議將字節跳動董事會的規模擴大，董事人數由現行的5人增加至9人。雖然字節跳動尚未對此進一步說明，然而由於字節跳動正面臨高強度的監管及日益複雜的全球環境，分析認為此舉可能是為了應對這樣的情形。

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報導指出，目前字節跳動的董事會成員包含執行長梁汝波與投資人泛大西洋投資、海納國際集團、紅杉中國、對沖基金公司Coatue Management LLC的代表等。

一名熟悉字節跳動的相關人士則透露，字節跳動創辦人張一鳴雖然已經辭去董事會職務，但對於公司仍有極大的影響力，這個影響力源於和梁汝波深厚的關係，以及手持特殊股份而擁有強大的投票權。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1110928