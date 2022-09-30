官方調查：中國6成外貿企業最大困難是訂單下降

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（中央社記者邱國強北京30日電）中國國際貿易促進委員會日前針對外貿企業發布調查報告指出，受訪企業中有6成表示訂單下降是目前面臨的最大困難，逾半數感受到訂單被分流，近48%則反映生產受到疫情影響。

法治日報報導，中國貿促會日前發布「第三季度外貿形勢調研報告」，提到上述內容。但報告同時強調，較多的受訪外貿企業認為，中國今年第3季及全年的外貿展望，將分別較今年第2季及2021年為佳。

報導指出，這項於8月下旬進行、回收問卷2043份的調查報告顯示，60.02%的受訪外貿企業認為「訂單下降」是目前面臨的最大困難；51.83%的受訪外貿企業感受到訂單被分流；56.22%的受訪外貿企業認為原材料成本上升，47.68%的受訪外貿企業反映「疫情影響生產」。

但調查同時顯示，45.1%的受訪外貿企業對第3季外貿發展信心逐步恢復；30.31%的受訪外貿企業認為今年全年貿易額能較2021年成長，且這一比例較第2季調查時增加4.09個百分點。

若以企業規模觀察，受訪的大中型企業對今年全年外貿形勢較為樂觀；相形之下，小微企業對今年全年的外貿形勢預期較弱，但比第2季有所改善。

在收益方面，22.69%受訪企業認為第3季貿易額將較第2季上升；19.52%受訪企業認為第3季利潤將較第2季上漲。

中國貿促會發言人、中國國際商會秘書長孫曉說，這項調查結果顯示，中國各項「穩外貿」政策實施效果在第3季開始集中顯現，企業上半年反映強烈的運價、能源、資金、匯率等問題「得到明顯緩解」。

但孫曉指出，目前中國外貿企業仍面臨外部需求收縮、在手訂單不足、綜合成本攀高、疫情反覆、經貿摩擦增加等多重困擾。（編輯：曹宇帆）1110930