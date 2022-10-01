路透：阻人民幣續貶 中國下令銀行海外大拋美元

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路透社引述知情人士表示，為加大力度阻止人民幣貶值，中國人民銀行日前要求各大國有銀行的香港、紐約、倫敦等海外分行，準備在離岸市場拋售美元。圖為人民幣。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者邱國強北京1日電）路透社引述4名知情人士表示，為加大力度阻止人民幣貶值，中國人民銀行日前要求各大國有銀行的香港、紐約、倫敦等海外分行，準備在離岸市場拋售美元，出售規模將「相當龐大」。

這項報導提到，今年到目前為止，人民幣兌美元匯率已經下跌11%以上，預料將是1994年中國將人民幣的官方及市場匯率統一後，單一年度最大的跌幅。

報導引述其中1名消息人士指出，這波拋售美元以阻止人民幣持續貶值的規模，將是「相當龐大的」。至於這項匯率干預計畫，主要涉及「使用國家貸款的美元儲備」。而這項措施是在中國官方設定人民幣貶值底線的相關措施後提出的。

這項報導於9月29日披露後，人民幣離岸即期匯率就反彈了約200個基點。到台北時間當天下午5時35分的當天最後一筆交易，人民幣離岸即期匯率已回升到1美元兌換7.1849元。

但這些中國大型國有銀行的實際態度，似與官方指令不同。1名消息人士透露，這些大型國有銀行正爭先恐後地在離岸市場採購更多的美元。

面對這項大舉拋售美元的消息，中國人民銀行並未對路透社作出回應及置評。

雖然人民幣漸進貶值，且趨勢與美國聯準會（Fed）推動主要貨幣兌美元匯率下跌的趨勢一致；但人民幣下跌到7元兌換1美元的疲軟狀態，引發了對中國民眾情緒和潛在資本外流的擔憂。

雖然離岸人民幣與在岸機構的匯率同步移動，但其交易量卻占人民幣全球外匯交易量的約70%，而在中國本土的交易量則相形見絀。

中國官方過去曾干預離岸人民幣市場，以引導人民幣匯率走勢。消息人士指出，這波拋售美元的總金額尚未確定，因為人民幣的走勢在很大程度上，取決於美元走勢和Fed的貨幣緊縮軌跡。

根據報導，人民幣曾在2015年一次性地貶值2%，擾亂了全球金融市場；為支撐人民幣匯率，中國當時消耗了1兆美元的官方外匯儲備。

報導指出，中國人民銀行9月間還推出了一些政策措施，目的是要增加作空人民幣的成本。同時，官方為引導和支撐疲軟的人民幣匯率，還指示地方銀行恢復了2年前放棄使用的人民幣匯率固定中間價機制。（編輯：周慧盈）1111001