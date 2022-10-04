振興市場拉就業 上海釋出第一筆專項貸款

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（中央社記者李雅雯上海4日電）中國國務院常務會議要求對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息，達到振興消費、拉抬就業等成效。人民銀行上海總部第一筆專項貸款對復旦大學發出，支持實驗設備等硬體更新。

人民銀行上海總部表示，為了回應總行要求，在10月1日前夕投放上海市第一筆設備更新改造貸款。這筆貸款由農業銀行上海市分行於9月30日發放給復旦大學，支持其教學科研、實驗實訓等設備購置和配套設施建設，推動學校科研能量提升。

國務院總理李克強9月7日主持常務會議，會上提到為了加大支持就業和創業政策，壯大市場主體和經濟動能，決定對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務業信貸支持，促進消費、拉動就業，就業是民生之本，創業能催生更多市場主體帶就業。

人民銀行在9月28日敲定設備更新改造專項再貸款相關細節，專項支持金融機構以利率不高於3.2%向製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等設備更新改造提供貸款。

這項專案發放額度為人民幣2000億元（約新台幣9000億元）以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、郵儲銀行、股份制商業銀行等21家金融機構。

由於地緣政治衝突、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴苛封控反覆、海外訂單需求大跌等因素影響，中國持續面對經濟下行壓力，官方陸續釋出多項政策試圖振興市場活力。

外界推估，部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息等作法，由於金融機構投放貸款利率與向人民銀行申請再貸款利率中間有145個基點利差，有助金融機構發放積極性；可獲得低成本融資汰換設備，對於企業來說是誘因。

另也有意見認為，企業面對的問題不在於貸款融資，根本困境仍在於訂單需求不高、利潤收入難以評估。

設備更新改造專項再貸款支持以下10個領域設備購置與更新改造，包括教育、衛生健康、文旅體育、實訓基地、充電樁、城市地下綜合管廊、新型基礎設施、產業數位化轉型、重點領域節能降碳改造升級、廢舊家電回收處理體系等。（編輯：周慧盈）1111004