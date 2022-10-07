與中國競爭對太平洋島國影響力 美暫居上風

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（中央社坎培拉7日綜合外電報導）太平洋14個島國上週與美國發表聯合宣言，同意建立彼此夥伴關係，相較於中國今年稍早提出的類似建議未獲支持，美國與中國競爭區域影響力已占上風，但預期中國不會罷手。

澳洲廣播公司（ABC）報導，庫克群島總理布朗（Mark Brown）指出，太平洋這些島國領袖願與美國建立夥伴關係而擱置中國先前相關提議的可能原因之一，在主權是否受到尊重。

布朗接受澳廣訪問時說：「剛擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的許多太平洋國家，現正對抗氣候變遷並面臨更加沉重的債務負擔，因此會尋求任何國家支持。但中國與太平洋地區交往卻不是針對這些問題，而是為了達成自身目的。」

美國總統拜登上週在華府與庫克群島、索羅門群島等14個太平洋島國舉行高峰會，並簽署了歷史性聯合宣言，觸及氣候變遷、經濟成長、和平與安全及支持太平洋區域主義等內容，藉以對抗中國在此地區日增的影響力。

美方並承諾為這些島國提供「大量」資源和經費，拜登政府事先宣布，將動用12億5000萬美元在太平洋地區推行一系列新計畫。

就連今年稍早與中國簽定安全協議而引起外界憂心的索羅門群島也支持這一宣言，儘管宣言內容在索國要求下刪除了提及中國的內容，以免使索國看似必須在美、中之間作出選擇。

相較之下，中國外長王毅5月訪問太平洋各島國時，曾試圖推銷全面的區域經濟與和安全協議，但未獲接受。

不過夏威夷大學太平洋島嶼研究中心（Center for Pacific Islands Studies）副教授卡布塔拉卡（Tarcisius Kabutaulaka）表示，他並不確定美國在與中國的競爭上是否已取得勝利。

他指出，簽署上述宣言不可能嚇阻中國繼續在太平洋島國之間擴大影響力，只會使中國修正宣傳話術，因其現行「外交手法有時會產生反效果」。

卡布塔拉卡說：「我看中國會捲土重來…中國過去的許多交往作法採取的是雙邊方式，但近來我們發現，中國已透過外長會議和太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）來加強多邊交往。」

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此外卡布塔拉卡指出，美國的金錢支出目前只是個承諾；「這不是現成的經費，在華府還有個批准的過程，因此我們仍須觀望，這些經費是否能實際用在太平洋島國」。

他進一步指出，美方是否履行承諾，取決於今年11月國會期中大選的結果；「如果共和黨贏得國會多數席次並在2024年的總統選舉勝出，我擔心美國是否還會有相同的政治意願」。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1111007