動輒全域靜默惹民怨 中國衛健委：要盡量避免

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（中央社台北13日電）中國多地近期發現COVID-19病例就祭出「全域靜態管理」引發民怨。中國國家衛健委官員今天說，疫情防控不能過大範圍劃定風險區域，不能以「靜默」代替管控；要盡量避免全域靜態管理。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制13日下午就「科學精準做好疫情防控有關情況」舉行新聞發布會，重申中央反對加碼防疫。

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，要堅決整治「層層加碼」，關心關愛受到疫情影響的群眾，切實保障他們的生活和就醫需求。

國家疾控局傳防司司長雷正龍說，要求各地加快精準做好流調工作，疫情防控不能簡單化，不能過大範圍劃定風險區域，不能以「靜默」代替管控。要及時精準劃定中高風險區，及時採取堅決果斷的管控措施，並根據疫情形勢變化進行動態調整，符合解封條件的要及時解封，方便群眾生活及出行。

他強調，對風險區域外的學校、餐飲等單位要加強疫情監測，堅決避免「一關了之」，最大程度減少疫情對經濟社會發展的影響。

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年說，疫情防控目標之一是盡可能用小的代價來獲取比較好的結果；要盡可能地避免「全域靜態管理」，而不是把全域靜態管理當做必須採取的一種手段和措施。

他說，有些地區採取一定範圍的靜態管理也是儘快控制疫情的一個手段，所以要儘量避免全域靜態管理，但是必要時實行一定範圍的靜態管理也是一個手段，但是要做到精準的判定，「快封、快滅、快檢」這是非常重要的。

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針對中央祭出疫情防控「九不准」但一些地區仍層層加碼，雷正龍指出，10月1日至12日，「九不准」公眾留言板群眾反映的情況，占比較高的3項依次是：不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施，占比36.36%。不准隨意將限制出行的範圍由中、高風險地區擴大到其他地區，占比26.61%。不准隨意擴大採取隔離、管控措施的風險人員範圍，占比17.39%。

他說，對發現地方違反「九不准」等疫情防控要求的，堅決督促整改到位；同時，積極充分發揮整治「層層加碼」工作專班作用，快速轉辦，核實群眾舉辦投訴，強化跟蹤督辦，加強典型問題通報曝光，確保層層加碼問題及時得到妥善解決。（編輯：楊昇儒）1111013