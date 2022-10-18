香港抗疫1000天 專家期望政府放寬防疫

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（中央社記者張謙香港18日電）香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天說，今天是香港抗疫第1000天，如果政府宣布社會全面復常，這是值得慶祝的事。

官方香港電台報導，何栢良在一個電台節目上受訪時，作了以上表示。

他說，從2020年1月22日本地發現首例由中國武漢移入的COVID-19病例計算起，今天是香港抗疫第1000天。

他認為，港人的疫苗接種率頗高，很多措施已經可以放寬或者取消，包括檢測呈陽性的人的隔離時間應該由7天減至5天、同住的緊密接觸者不需要檢疫。

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另外，當局應該取消勒令大樓住客強制檢測病毒或圍封強檢，因為這種做法的成效頗低，甚至接近無成效；當前市民進出食店等場所需要用手機掃描軟件「安心出行」的做法也應取消，因為當局已不追求阻截社區傳播鏈。

何栢良並說，香港已有條件推出等同免檢的「0+0」入境檢疫安排，取消過度的防疫措施，因為過度防疫的代價很大，這有如橡筋拉得太緊，不斷要求市民防疫是行不通的。（編輯：陳沛冰）1111018