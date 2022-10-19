中國工信部：建戰略科學家梯隊 培養大批工程師

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（中央社記者李雅雯上海19日電）中國工信部發布「意見」，表示將加強重點人才隊伍建設，從國家重大專案領銜專家中推薦一批人才組織戰略科學家梯隊，在青年科技人才上培養大批工程師。

中國工業和信息化部（工信部）官網18日刊載「工業和信息化部關於加強和改進工業和信息化人才隊伍建設的實施意見」，內容作上述表示。

這份意見在「加強重點人才隊伍建設」段落羅列5大要項，包括建設戰略科學家梯隊、支持一流科技領軍人才和創新團隊加快成長、培育青年科技人才後備力量、壯大高素質技術技能人才隊伍、加強企業經營管理人才隊伍建設等。

在建設戰略科學家梯隊方面，將從國家重大專案擔綱領銜專家中推薦一批戰略科學家人選，發掘高層次複合型人才。在培育青年科技人才後備力量具體作為上，將組織成員年齡為40歲以下的工信青年科技服務團，投入科技創新工作。

為壯大高素質技術技能人才隊伍，將執行「卓越工程師薪火計畫」，採取「政府搭台、企業出榜、工程師揭榜、共建共用」發展模式，打造卓越工程師的訓練營、孵化器、集散地。每年選拔一批「卓越工程師傳幫帶導師」，透過師徒傳承傳授專業經驗。

中共總書記習近平於16日中共20大開幕會宣讀報告時說，科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的戰略性支撐，堅持科技是第一生產力，創新是第一動力，要健全新型舉國體制，加快實現高水平科技自立，堅決打贏核心技術攻堅戰。

書面報告提到，「到2035年，我國發展的總體目標是：經濟實力、科技實力、綜合國力大幅躍升，人均國內生產總值邁上新的大台階，達到中等發達國家水平；實現高水平科技自立自強，進入創新型國家前列」、「未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，主要目標任務是：經濟高質量發展取得新突破，科技自立自強能力顯著提升」。（編輯：張淑伶）1111019