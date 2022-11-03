遭指鼓吹港獨 香港獨立黨成員入境後被捕

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（中央社記者張謙香港3日電）據報導，「香港獨立黨」一名成員近日從海外返港後被警方國家安全處逮捕，警方指他涉嫌發布煽動「港獨」的文章。

根據星島日報今天的報導，被捕男子姓黃，40歲，為「香港獨立黨」成員，負責管理社交平台，曾經被列入通緝名單。

警方指他涉嫌於2019年9月至今，透過網路社交平台多次發布具煽動意圖的文章、發起眾籌籌集軍費，以及在外國政府網站發起請願和呼籲外國出兵，協助「香港獨立」。

報導引述消息指出，國安處人員前天上午在紅磡一家酒店拘捕了這名黃姓男子，而他剛從境外返港。

據報導，警方指其具煽動意圖，依刑事罪行條例控告。

據指出，「香港獨立黨」於2014年成立，目標是將香港改變為「獨立國家」。2019年「反送中」運動爆發後，「香港獨立黨」變得活躍，並發布有關「港獨」的內容，宣揚「港獨」思想。

據報導，「香港獨立黨」於2015年2月至2018年11月期間，在英國註冊成為政黨。

報導指出，由於西方國家日益收緊移民政策，加上當地經濟下滑，身處海外的「反中亂港」分子，可能因為生活困苦而回流香港。（編輯：吳柏緯）1111103