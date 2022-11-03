更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

遭指鼓吹港獨 香港獨立黨成員入境後被捕

2022/11/3 10:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港3日電）據報導，「香港獨立黨」一名成員近日從海外返港後被警方國家安全處逮捕，警方指他涉嫌發布煽動「港獨」的文章。

根據星島日報今天的報導，被捕男子姓黃，40歲，為「香港獨立黨」成員，負責管理社交平台，曾經被列入通緝名單。

警方指他涉嫌於2019年9月至今，透過網路社交平台多次發布具煽動意圖的文章、發起眾籌籌集軍費，以及在外國政府網站發起請願和呼籲外國出兵，協助「香港獨立」。

報導引述消息指出，國安處人員前天上午在紅磡一家酒店拘捕了這名黃姓男子，而他剛從境外返港。

據報導，警方指其具煽動意圖，依刑事罪行條例控告。

據指出，「香港獨立黨」於2014年成立，目標是將香港改變為「獨立國家」。2019年「反送中」運動爆發後，「香港獨立黨」變得活躍，並發布有關「港獨」的內容，宣揚「港獨」思想。

據報導，「香港獨立黨」於2015年2月至2018年11月期間，在英國註冊成為政黨。

報導指出，由於西方國家日益收緊移民政策，加上當地經濟下滑，身處海外的「反中亂港」分子，可能因為生活困苦而回流香港。（編輯：吳柏緯）1111103

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族