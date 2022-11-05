澳智庫：中國對太平洋島國抗疫援助額不如美澳紐

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（中央社台北5日電）澳洲智庫的最新數據調查顯示，對於援助太平洋島國抗疫一事，中國投入的資源不如美澳紐等國。

澳洲廣播公司（ABC）2日報導，總部位於澳洲雪梨（Sydney）的羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）發布最新版太平洋地區援助地圖（Lowy Institute's Pacific Aid Map）分析2020年匯入南太的海外援助。

因疫情重創太平洋島國的經濟，國際間的馳援激增至歷史最高點，但中國提供的發展援助則反其道而行。

研究發現，2020年各國向太平洋島國投入將近62億澳元（下同，約新台幣1280億元），遠超過2019年提供的45億。

援助地圖估計，截至目前，澳洲仍是太平洋地區最大的捐助國，2020年援助太平洋島國的金額超過14億，約佔當地獲得外國援助總額的29%。

其他依序分別是日本、美國和紐西蘭，這3國家在2020年分別投入4億7700萬、3億7500萬和3億5000萬。

中國僅援助2億7300萬，而且是太平洋地區援助地圖自2008年開始對外國援助資金追蹤記錄以來，中國捐助金額最少的一年。

太平洋援助地圖計畫總監戴揚特（Alexandre Dayant）指出，自2016年以來，中國對太平洋地區的發展援助一直在減少，這既是需求方面的問題，也是供應方面的問題。

他分析，在供應方面，中國的經濟放緩，也許中國政府對於提供貸款，或幫助世界上其他國家的興趣缺缺；需求方面，可能太平洋國家醒悟，中國的貸款和若干基礎設施項目的品質堪慮，影響了對於中國援助的觀感。

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戴揚特指出，何況中國提供的基礎設施貸款也不算實惠，而其他國家包括澳洲在內，也正向太平洋島國提供基礎設施融資，「所以我認為，基本上，中國參與競爭越來越難了」。

今年5月間，中國外長王毅訪南太10個島國，並意圖就安全議題敲定一份廣泛協議，不過數名區域領袖對此表達深切疑慮後，這番努力似乎難盡全功，王毅鎩羽而歸，並說傳聞指簽署地區安全協議「是個假消息」。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111105