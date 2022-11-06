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中國多地旱象加劇 浙江金華用水拉緊報

2022/11/6 16:13
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（中央社台北6日電）中國旱情持續擴大，浙江多個城市近日發布乾旱預警訊號，其中金華市、樂清市用水保障日數分別只有約70日、50日；官方近日推估，長江中下游11月降雨量較往年同期減少2到5成，可能出現連旱。

綜合香港01、金華日報報導，浙江金華市、樂清市近期出現用水吃緊的情形，在5日發布乾旱黃色預警，金華市市區可正常供水日數不足70日，樂清市正常用水僅能確保約50日。

報導引述金華市應急管理局副書記王榮明指出，從6月26日梅雨結束至11月初，今年金華市區的降雨量比往年同期減少7成，是1954年有記錄以來同期最少。市區供水情形比較嚴峻，主要的3個水庫可供水天數不足70天。

報導指出，樂清市同樣面臨用水吃緊的情形。據樂清市水利部門統計，截至10月13日，正常用水僅能保障約55天，接著進入11月降雨枯水期，當地的水庫幾乎無水可蓄。

據中國新聞周刊6日報道，清樂市的缺水問題從今年9月就逐步浮現，主要是為樂清供水的楠溪江水位急劇下降。截至今年10月25日，主要供水水庫可用量不足1600萬噸，當地已陸續關閉桑拿、公共浴室、游泳池等需大量用水行業，並嚴禁民眾私自從水庫取水。

據浙江省氣象局，為了解決旱情，浙江省於10月31日至11月1日，展開歷年以來最大規模、範圍最廣的人工降雨。

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據央視新聞報導，中國國家減災委員會辦公室、應急管理部會同自然資源部、水利部、農業農村部、氣象局、林草局等部門在1日召開會議指出，中國11月風險最高的是「乾旱災害」。起因是，10月份中國主要江河流量大多偏少，導致長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位均為「常年同期最低」。

官方指出，長江中下游幹流區域降水則較往年同期減少2至5成，導致江南大部乾旱仍將持續，出現夏、秋、冬季連旱的可能性較大。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1111106

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