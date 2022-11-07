估值超車ZARA、Uniqlo 快時尚跨境電商Shein傳去中國化

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（中央社記者張謙香港7日電）中國大陸快銷服裝跨境電商Shein正在大灣區崛起，目前估值千億美元，但公司相當神秘，創辦人許仰天從不受訪，近來更傳公司「去中國化」，在新加坡註冊。

明報今天報導，Shein是大灣區「獨角獸」之首，COVID-19疫情期間以高速推出新產品及低廉價格攻陷歐美、日本、東南亞等市場。

報導表示，Shein在4月的一次融資中，集資額達到10億美元，公司估值超過1000億美元，超越ZARA、H&M、優衣庫（Uniqlo）等國際知名品牌，成為快銷時裝界之首。

但今年初Shein的銷售增速減緩，加上拼多多加入競爭等因素影響，其高增長、高估值的神話正面臨挑戰。

據報導，Shein由大陸商人許仰天於2008年在南京成立，原本是一家跨境婚紗電商，2015年公司遷往廣州市番禺區的江潤創意園。

Shein不生產服裝，由番禺南村鎮一帶的服裝廠代工，而其市場也不在大陸，專注歐美、日本、東南亞、中東等海外地區。

報導指出，2020年新冠疫情在歐美爆發後，線上銷售成主流，幾美元一件上衣、十幾美元一條裙的Shein迅速吸引消費者眼球。

報導表示，雖然Shein沒有公布財務數據，但綜合證券公司的報告及市場機構的統計，2020年Shein的銷售額為98億美元，按年飆升2.5倍；2021年Shein的銷售額為157億美元，年增近60%。

報導引述市場機構Marketplace Pulse的數據顯示，Shein目前是美國下載量最多的應用程式，超過TikTok、Instagram、Twitter等。

據指出，去年底，胡潤研究院發布「2021胡潤U40青年企業家榜」，列出當年胡潤百富榜40歲以下白手興家的商人，許仰天以人民幣400億元排名第三。

但許仰天極為神秘，從未接受媒體採訪，從不出席政商活動，近期更傳出他正努力把公司「去中國化」，除了讓Shein母公司在新加坡註冊，更外傳他取得新加坡永久居民身分。（編輯：周慧盈）1111107