更多編輯台推薦新聞：
11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠
運動

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

估值超車ZARA、Uniqlo 快時尚跨境電商Shein傳去中國化

2022/11/7 10:06（11/7 10:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國快銷服裝跨境電商Shein崛起，以低廉價格攻陷歐美、日本、東南亞等市場。（路透社）
中國快銷服裝跨境電商Shein崛起，以低廉價格攻陷歐美、日本、東南亞等市場。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港7日電）中國大陸快銷服裝跨境電商Shein正在大灣區崛起，目前估值千億美元，但公司相當神秘，創辦人許仰天從不受訪，近來更傳公司「去中國化」，在新加坡註冊。

明報今天報導，Shein是大灣區「獨角獸」之首，COVID-19疫情期間以高速推出新產品及低廉價格攻陷歐美、日本、東南亞等市場。

報導表示，Shein在4月的一次融資中，集資額達到10億美元，公司估值超過1000億美元，超越ZARA、H&M、優衣庫（Uniqlo）等國際知名品牌，成為快銷時裝界之首。

但今年初Shein的銷售增速減緩，加上拼多多加入競爭等因素影響，其高增長、高估值的神話正面臨挑戰。

據報導，Shein由大陸商人許仰天於2008年在南京成立，原本是一家跨境婚紗電商，2015年公司遷往廣州市番禺區的江潤創意園。

Shein不生產服裝，由番禺南村鎮一帶的服裝廠代工，而其市場也不在大陸，專注歐美、日本、東南亞、中東等海外地區。

報導指出，2020年新冠疫情在歐美爆發後，線上銷售成主流，幾美元一件上衣、十幾美元一條裙的Shein迅速吸引消費者眼球。

報導表示，雖然Shein沒有公布財務數據，但綜合證券公司的報告及市場機構的統計，2020年Shein的銷售額為98億美元，按年飆升2.5倍；2021年Shein的銷售額為157億美元，年增近60%。

報導引述市場機構Marketplace Pulse的數據顯示，Shein目前是美國下載量最多的應用程式，超過TikTok、Instagram、Twitter等。

據指出，去年底，胡潤研究院發布「2021胡潤U40青年企業家榜」，列出當年胡潤百富榜40歲以下白手興家的商人，許仰天以人民幣400億元排名第三。

但許仰天極為神秘，從未接受媒體採訪，從不出席政商活動，近期更傳出他正努力把公司「去中國化」，除了讓Shein母公司在新加坡註冊，更外傳他取得新加坡永久居民身分。（編輯：周慧盈）1111107

延伸閱讀
西班牙服飾品牌Zara退出俄羅斯 出售當地事業新裝遭批似日軍服 中國國貨之光李寧道歉美國人最常念錯的字 Omicron椪糖怪奇比莉都上榜踩中國紅線 德國智庫：台積電最不必擔心遭報復稱旗袍娃娃藝妓 中國企業名創優品陷辱華爭議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族