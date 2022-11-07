穩房市救經濟 中國多地延長購房補貼政策至年底

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（中央社台北7日電）再兩個月不到今年就要結束，為了在最後一段時間持續穩定房地產市場，不少中國地方政府宣布延長購房優惠、稅負補貼等措施至今年底，修補因嚴格監管而不振的產業現況。

中國證券報報導，包含浙江義烏在內等多個城市近期陸續宣布將購房契稅補貼延長至年底，相關的穩樓市政策也持續發布。

不動產業內人士觀察，預計「鬆綁」是未來政策趨勢，因此降低購房門檻、成本與時間都是政策優化的方向。「第4季是修補房地產業的重要時期」。

報導指出，義烏一系列政策的穩房地產市場政策，包含購房契稅補貼期限，由9月30日延長至12月31日；另鼓勵房企針對「團購」提出優惠活動，藉此吸引企業與事業單位、社會團體與房地產開發企業接洽，集中批量購買。

據報導，除了義烏，河南開封、山東臨沂莒南縣、浙江紹興越城區等地，也陸續發布了延長契稅補貼的通知。

以臨沂市莒南縣為例，商品住房繳納契稅補貼30%的政策延長至12月31日；浙江紹興將原定給予房地產交易契稅地方留存部分50%補貼的截止時間，從9月30日延期至12月31日。

報導引述中指研究院表示，近期發布的穩樓市政策主要涉及優化限購條件、降低首付比例與房貸利率、提高公積金貸款額度、發放購房補貼、降低限售年限。

「鬆綁」是未來政策趨勢，因此降低購房門檻、成本與時間都是政策優化的方向。「第4季是修補房地產業的重要時期」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1111107