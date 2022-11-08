中國胡潤百富榜出爐 農夫山泉鍾睒睒蟬聯首富

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（中央社記者呂佳蓉台北8日電）2022年中國胡潤百富榜今天公布，中國瓶裝水龍頭企業「農夫山泉」創辦人鍾睒睒以4550億元人民幣（下同，約新台幣2兆元）第二次成為中國首富。

據中新財經報導，鍾睒睒的財富比去年增加650億元，他也創造了20多年來中國首富財富的最高紀錄。

根據排行，接續的為字節跳動創辦人張一鳴，以2450億元列第二、寧德時代創辦人曾毓群，以2300億元列第三。

據報導，1305位個人財富50億元人民幣以上的企業家登上今年胡潤百富榜，比去年減少11%（160人）。上榜企業家總財富比去年下降18%，至24.5萬億元。千億級企業家比去年減少11人，至34人。十億美金級企業家比去年減少239人，至946人。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，「50億級企業家人數雖然減少了這麼多，但還是比5年前增加了近50%，是10年前的4倍，20年前的400多倍。」

根據2022胡潤百富榜，今年上榜企業家平均年齡58歲，比去年年長2歲。40歲以下（含40歲）的企業家有94位，比去年減少16位，其中36位白手起家。

17位「90後」上榜，比去年多3位。31歲的喜茶創辦人聶雲宸以財富85億元蟬聯90後白手起家首富。（編輯：陳沛冰）1111108