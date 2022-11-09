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陸委會兩岸短片競賽 香港視角拍台南作品獲首獎

2022/11/9 13:50（11/9 13:56 更新）
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大陸委員會舉辦的第5屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽9日在台北舉行頒獎典禮與得獎短片首映會。最後由參賽者台南陳太太Kary、育帆與居明所拍攝的作品「香港潘小姐，台南陳太太」獲得首獎。中央社記者呂佳蓉攝 111年11月9日
大陸委員會舉辦的第5屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽9日在台北舉行頒獎典禮與得獎短片首映會。最後由參賽者台南陳太太Kary、育帆與居明所拍攝的作品「香港潘小姐，台南陳太太」獲得首獎。中央社記者呂佳蓉攝 111年11月9日
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（中央社記者呂佳蓉台北9日電）第5屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽由「香港潘小姐，台南陳太太」獲得首獎。陸委會主委邱太三今天說，希望藉由每次的活動累積增進兩岸及台港澳關係的正常交流與發展。

由大陸委員會舉辦的第5屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽上午在台北舉行頒獎典禮與得獎短片首映會。

邱太三致詞時說，兩岸政府應「以民為本」，務實處理兩岸人民間的權益，創造更大福祉。

他說，期待更多陸港澳人民能夠到台灣來，在自由、民主、開放的環境，讓夢想實現。過去這2、3年來因為COVID-19疫情關係讓兩岸交流暫停、減緩，希望疫情解封後，雙方能夠在健康有序以及逐步解隔下，創造新的兩岸互動情境。

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這次共有150部作品參賽，20部入圍作品角逐獎項。最後由參賽者台南陳太太Kary、育帆與居明所拍攝的作品「香港潘小姐，台南陳太太」獲得首獎。

評審團認為，本屆首獎作品「香港潘小姐，台南陳太太」以香港人的視角深入府城台南的生活，從早餐到下午茶，強烈對比出香港與台南的飲食習慣差異，觀察角度細膩，並藉由台南充滿文青氣息的書店及四處林立的廟宇，帶出台南特有的文化底蘊及自由步調，透過鏡頭向全世界展現台灣的美好。（編輯：周慧盈）1111109

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