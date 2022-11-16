英宣布蘇納克習近平會晤取消 中國低調回應

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英國首相官邸稍早宣布，英國首相蘇納克（圖）與中國國家主席習近平原定16日下午在峇里島舉行的會晤，因「行程安排」被取消。（路透社）

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（中央社記者邱國強北京16日電）英國首相官邸稍早宣布，英國首相蘇納克與中國國家主席習近平原定下午在峇里島舉行的會晤，因「行程安排」被取消。中國外交部發言人毛寧則對此表示「沒有可發布的消息提供」。

中國外交部下午舉行例行記者會。路透社報導，毛寧針對蘇納克（Rishi Sunak）與習近平的會晤被取消除作上述表示外，並指中國致力於在互利的基礎上推動中英關係穩定健康發展，希望英國能與中國朝著這一共同目標一同努力。

綜合英媒報導，習近平與蘇納克原定今天下午在20國集團（G20）峇里島峰會場邊舉行會晤。但英國首相官邸稍早作出會晤取消的宣布，並作上述解釋。而取消的理由可能與波蘭疑似遭俄羅斯飛彈攻擊有關。

英國首相官邸稍早在聲明中指出，蘇納克原本將在與習近平的會晤中，敦促在英中兩國之間建立「坦誠和建設性」的關係。

蘇納克先前在接受英國天空新聞（Sky News）採訪時表示，如果各國想要解決公共衛生、俄烏戰爭、修復全球經濟、氣候變遷等全球性的挑戰，就必須與中國進行對話，作為解決這些挑戰的努力。（編輯：張淑伶）1111116