中國日增感染逾2萬例 重症比例低

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（中央社台北18日電）中國昨天新增COVID-19本土病例逾2.5萬例，在感染者居高不下的情況下，媒體開始聚焦重症病患人數。專家張伯禮日前也表示，當前的臨床實踐表明，此病毒造成的重症和死亡比例很低。

據國家衛健委網站消息，截至11月17日，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1萬8477例，其中重症病例61例；此外，仍在醫學觀察的本土無症狀感染者有15萬4412例。

上游新聞報導，重慶今天的疫情防控工作新聞發布會上通報，截至18日12時，包括方艙醫院、定點集中救治醫院在內，現在在醫院進行隔離醫學觀察的無症狀感染者達到了2萬1337人；確診病例有1650人，其中重型10人、危重型8人。

重型和危重型的患者主要是有多種嚴重基礎疾病的老人或者是慢性病患者，年齡最大的有90歲，平均年齡達到77.3歲，都在市級定點集中救治醫院進行治療。

中新網近日整理多地的重症數據。

在北京市方面，從10月27日至11月13日下午，在定點醫院救治本土COVID-19病例1187例，其中重型2例，病情平穩。

鄭州當局3日在疫情防控發布會上通報，這一輪疫情從10月4日外地來鄭貨車司機引發，結合河南省和鄭州市醫療資源，集中力量救治病患，大部分經過7天左右就能治愈出院。目前沒有重型和危重型病例。

截至17日，河南省本土住院病例1946例，尚在醫學觀察的本土無症狀感染者2萬480例。

廣州市衛健委網站則顯示，截至17日，廣州尚在院治療的感染者有6792例，其中僅1例是重型；尚在醫學觀察的無症狀感染者有4萬6846例。

據湖南省衛健委官方微信消息，2022年1月1日至11月16日，湖南省累計報告本土確診病例569例，本土住院治療183例，現有重症1例。

14日，中國工程院院士張伯禮在談優化防疫20條時表示，從病毒進化規律推測，COVID-19的病毒趨於穩定、毒力趨弱的概率大。連日來的感染者數據顯示，當前確診感染者中大部分為無症狀感染者；當前的臨床實踐表明，此病毒造成的重症和死亡比例很低。

不過，即使有優化防疫20條措施，中國各地為了「動態清零」的政策，目前仍勞師動眾採取隔離與封控。這些重症、危重症比例有可能成為下一階段調整防疫措施的根據。（編輯：張淑伶）1111118