參與創辦上海東方網 中國資深媒體人徐世平被查

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（中央社台北19日電）上海市紀委監委昨天晚間發布消息，指上海東方網前總裁、總編輯徐世平被查。徐世平是中國資深媒體人，他在擔任東方網編輯期間，發表過大量時政類評論。

上海市紀委監委發布消息稱，上海東方網股份有限公司前黨委副書記、總裁、總編輯徐世平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。

陸媒財新網報導，徐世平於1959年11月出生於上海、1978年考入中國人民大學新聞系。畢業之後進入新民晚報工作18年，歷任記者、體育部副主任、新民體育報常務副總編輯、新民晚報評論部常務副主任和主任等職。

進入2000年，他曾參與籌建東方網，歷任東方網股份有限公司副董事長、總編輯，東方新聞網站副主任、主任，2004年8月任上海市政府新聞辦副主任。2012年4月，徐世平回到重組後的上海東方網股份有限公司任總裁、總編輯，東方網投資公司執行董事、總裁。

2020年7月，徐世平退休。

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1990年代，徐世平在擔任記者時，曾針對中國足球存在的問題，組織了許多評論文章。任東方網總編輯期間，他也發表了大量時政類評論。另外他還涉足文學創作，發表中篇小說，並出版散文集。

徐世平個人的微信公眾號「重讀歷史」已許久未更新，上一次發表的文章停留在今年7月20日。這篇文章的標題叫做「人嚇人嚇煞人」，寫下他本人在今年3月初從香港回到上海歷經靜默管理，又返回到香港後對疫情的感想。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1111119