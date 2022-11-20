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上海疫情增加35名無症狀感染者 11月單日新高

2022/11/20 11:56
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（中央社記者李雅雯上海20日電）上海市COVID-19本土疫情新增35名無症狀感染者，創下11月單日新高，其中有2名病例在隔離管控以外的社會面發現，常態化核酸檢測結果呈現異常。

上海市政府官方微信帳號「上海發布」20日發布疫情概況。19日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例4例、新增本土無症狀感染者35名，其中2名無症狀感染者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例5例和境外移入無症狀感染者31名。

上海市單日新增無症狀感染者35名，這個數字創下11月以來單日新高。11月1日至12日期間，官方通報單日新增無症狀感染者人數均為零星個位數，13日起增為兩位數；19日第一次突破30名，單日新增35名無症狀感染者。

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官方表示，其中2名無症狀感染者為社會面發現，分別居住在寶山區、嘉定區，在常態化核酸檢測中發現異常；其他無症狀感染者均在隔離管控中發現，為先前病例密切接觸者或為來滬、返滬人員。本土確診病例新增4例，均為先前感染者密切接觸者。

官方強調，疫調結果顯示，上海市本土陽性患者感染源頭主要來自於外省市；目前境內本土疫情呈現「點多、面廣」態勢，部分省市疫情形勢十分嚴峻，受到外省市疫情外溢和人員流動加劇等因素影響，上海市「外防輸入、內防反彈」壓力持續增加。（編輯：吳柏緯）1111120

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