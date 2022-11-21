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北京：面臨疫情以來最嚴峻情勢 降低社會流動

2022/11/21 18:13（11/21 18:41 更新）
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北京市疫情近日快速上升，多區倡導居家辦公，市民出行明顯減少。圖為21日，北京南四環路段早上尖峰時段行駛暢通。（中新社提供）中央社 111年11月21日
北京市疫情近日快速上升，多區倡導居家辦公，市民出行明顯減少。圖為21日，北京南四環路段早上尖峰時段行駛暢通。（中新社提供）中央社 111年11月21日
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（中央社台北21日電）中國首都北京市疾控官員今天說，當前疫情呈現快速上升態勢，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，降低社會流動。

綜合新京報、北京日報報導，據不完全統計，北京此輪COVID-19疫情累計報告感染者約5300人，已出現3名死亡患者。昨天新增154例本土確診病例和808例無症狀感染者，其中266例是社會面篩查人員。

北京市政府21日下午舉行疫情防控工作新聞發布會，北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，21日0時至下午3時，再添本土病毒感染者316例，其中隔離觀察人員274例、社會面篩查人員42例。

劉曉峰稱，當前北京疫情持續處於高位，呈快速上升態勢，地區差異明顯，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。

他說，要「從嚴從緊、因時因勢、有度有效優化防控措施，狠抓各項防控工作落實」。

劉曉峰說，要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，「降低社會流動」，宣導疫情嚴重區域實行彈性上班、降低到崗率、線上教學、公共場所預約限流等措施，切實落實區域核酸篩查，有序安排，避免紮堆。

另外，要進一步加強風險人員和風險點位排查管控，做好高風險區規範管理和服務保障，注重人員密集場所防疫管理，及時有效高質量落實重點環節各項防控措施。

據報導，經流行病學調查和實驗室基因測序分析，Omicron BF.7變異株是本輪北京疫情的主要毒株，傳播速度快、隱匿性強，病毒傳代時間平均約為2天。自京外商貿城輸入病例以來，引發了養老院、工地、學校等人員密集場所聚集性疫情，並在多地形成區域傳播。11月18日至20日，報告病例數較多的區是朝陽區、昌平區、海澱區、豐台區、通州區，共涉及214個街鄉。（編輯：楊昇儒）1111121

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