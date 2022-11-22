河南安陽廠房火災增至38死 違規操作電焊釀禍

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河南省安陽市一廠房21日發生火災釀38死，初判事故起因是企業人員違規操作電焊。（圖取自中國消防微博weibo.com）

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（中央社台北22日電）河南省安陽市一廠房21日發生火災，事故增至38人死亡，2人輕傷。據媒體報導，初步判定事故起因是企業人員違規操作電焊引發火災。

綜合人民日報、中國新聞周刊及中國消防官方微博消息，河南安陽市文峰區凱信達商貿有限公司廠房21日發生火災，截至今天早上10時，火災搜救工作基本結束，事故已造成38人死亡，其中包括先前失聯的2人，另有2人輕傷。

根據消防部門提供的影片顯示，當時大火猛烈，整個廠房都被濃煙烈火籠罩。據了解，該廠房為兩層鋼結構，燃燒物質為塑料、布料、家具、藥品等。

初步判定，事故起因是企業人員違規操作電焊引發火災。有關遇難者善後、家屬撫慰等工作正在進行。

火災將廠房內部燒得焦黑。（圖取自中國消防微博weibo.com）

據企查查APP顯示，凱信達商貿有限公司成立於2007年，註冊資本為人民幣1000萬元（約新台幣4350萬元)，經營範圍包括五金產品批發、機械設備銷售、金屬鏈條及其他金屬製品銷售、專用化學產品銷售（不含危險化學品）等。

該公司從2016年至2021年，工傷保險等其他各項社保繳納人數均為0人。

河南省安陽市消防救援支隊在21日下午4時22分接到群眾報警，稱安陽市文峰區（高新區）寶蓮寺鎮平原路凱信達商貿有限公司發生火災。其後消防、公安、應急、市政、供電等單位趕赴現場展開應急處置和救援工作。同日晚上8時許現場火勢基本被控制，晚上10時許現場火勢已被徹底撲滅。

有關公安部門已控制相關犯罪嫌疑人。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1111122