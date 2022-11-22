與美防長會談 魏鳳和：中美關係局面責任在美方

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（中央社記者邱國強北京22日電）新華社報導，中國國防部長魏鳳和與美國國防部長奧斯汀在柬埔寨會談時說，當前中美關係面臨的局面「責任在美方不在中方」。中方重視兩軍關係，但美方必須尊重中方的。

奧斯汀（Lloyd Austin）與兼任中國國務委員的魏鳳和，都在柬埔寨暹粒（Siem Reap）出席第9屆東協防長擴大會議。根據報導，魏鳳和是「應約」與奧斯汀舉行會談。但報導卻未提到奧斯汀的發言內容。

報導指出，魏鳳和首先向奧斯汀介紹了中共20大有關情況，並指中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）在20國集團（G20）峰會期間舉行的會談，「達成一系列重要共識，為中美關係發展指明了方向」。

魏鳳和說，當前中美關係面臨的局面「責任在美方不在中方」。中方重視發展兩國、兩軍關係，但美方「必須尊重中方的核心利益」，希望美方說到做到、信守承諾，把兩國元首共識真正落到實處，採取「理智務實對華政策」，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

根據這項報導，魏鳳和向奧斯汀強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉。中國軍隊有骨氣、有底氣，有信心、有能力堅決維護祖國統一」。

報導指出，雙方在會談中認為，中美兩軍應認真落實兩國元首達成的重要共識，保持溝通接觸，加強危機管控，努力維護地區的安全穩定。

報導提到，雙方還就國際和地區形勢、烏克蘭危機、南海和朝鮮半島問題交換意見。（編輯：陳沛冰）1111122