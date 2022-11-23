「勿讓加碼傷農」 農民日報發聲描述中國農村現實

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（中央社記者呂佳蓉台北23日電）中國的清零政策，致使地方層層加碼的防疫措施難以杜絕。官媒農民日報今天在頭版刊載評論文章，呼籲別再讓防疫加碼傷農。

農民日報這則評論文章的題目名稱為：「農民緣何毀菜？勿讓加碼傷農」。這則文章已引起中國民間的關注。

文章開頭提及山東曹縣的農民，因為客商沒辦法來收，菜賣不出去，而把近十萬斤的蔬菜毀掉的事件，而初冬時節本應是蔬菜緊俏、購銷兩旺的好時節，農民卻遇到了「賣菜難」。

文章舉例指出，現在能夠進入曹縣韓集鎮拉菜的貨商寥寥無幾，凡是外地來拉菜的車，必須提前3天進行報備，而鄭州和西北五省份等地的貨車，即便提前報備也過不來。

要從曹縣韓集鎮拉菜外出，即使不經過疫情風險區，回鄉後也要「居家隔離7天」。這讓曹縣蔬菜的「出縣」之路阻礙重重。

這篇文章並指，出現這樣的窘境，山東曹縣非單獨的例子，在不少的影片評論區裡，有許多網友反映自身家鄉的蔬菜遭遇到「賣菜難」，一些農民只能忍痛將綠油油的蔬菜直接毀在地裡。

文章沒有迴避的形容「回過頭去看文章開頭提到的視頻，遭遇困境的菜農聲音嘶啞哽咽，令人心酸」，並指出現這樣的原因，「交通梗阻」是不可忽視的重要因素。

這篇文章沒有直接批評中國的動態清零政策，但呼籲要更加精準落實日前官方頒布的優化防疫20條，要求貨車前來運菜，不應層層審批。且要更加創造更具有人情味、創造性的辦法，多措並舉幫助菜農對接銷路，要更有責任感與擔當。

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文章也說，是一個縣賣菜出去重要，還要一個縣的疫情防控重要，這不應該是「二選一」的單選題，而是要去思考「如何在最大限度保護人民生命安全和身體健康的同時，最大限度地減少疫情對經濟社會發展的影響，實現社會整體利益最大化」，直言這是考驗基層治理的問題。

農民日報刊載這篇評論文章，引起中國民間的喝采，認為這篇文章沒有避諱現今中國農村與農民出現的狀況，報導出事實，並且揭露了真實問題。（編輯：唐佩君）1111123