港府控陳日君等違反社團條例 法庭裁定罪成

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（中央社記者張謙香港25日電）香港已停運的「612人道支援基金」5名信託人包括陳日君樞機及基金秘書，被當局控告違反社團條例，法院今天裁定各人罪成，各被罰款港幣4000元（新台幣1萬5765元）或以下。

「612基金」在「反送中」運動爆發期間成立，透過籌款支援被捕抗爭者，比如聘請律師及打官司。5名信託人除天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，還包括前立法會議員吳靄儀和何秀蘭、歌手何韻詩、嶺南大學前副教授許寶強。基金秘書是施城威。

當局其後起訴陳日君等6人，控罪指他們於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為「612基金」本地社團幹事，沒有在指明時間內遵從香港社團條例的規定，為基金註冊。

綜合本地媒體報導，6人今天在西九龍裁判法院被裁定罪名成立。

據報導，裁判官宣讀判詞時指出，認同控方指「612基金」在成立至解散，一直有運作，包括舉辦記者會、租辦公室、與公眾及其他組織有交易來往等，是一個以基金模式運作的社團，而社團條例已清楚列明，本地社團成立後一個月內，要申請成立或豁免申請，否則屬犯罪，但基金從來都沒有遞交。

法官裁定陳日君、吳靄儀、何秀蘭、何韻詩及許寶強各罰款4000元，施城威罰款2500元。

據報導，吳靄儀在庭外表示，今次是首起涉及「社團條例」註冊申請的案件，結果關乎社會上其他人和團體組織等的待遇和處境，認為對港人結社自由非常重要，會在研究判詞後再決定下一步行動。

陳日君則表示，這起案件與宗教自由拉不上關係，看不到對香港的宗教自由有何損害，希望大家不要太強調他宗教人士的身份。

2019年6月泛民主派團體發起遊行反對政府修訂逃犯條例，超過100萬人和平上街示威，惟港府仍拒絕撤回條例修訂，市民集會期間，警方更施放催淚彈及武力驅趕人群，觸發嚴重警民衝突，其後更演變成大規模抗爭運動，逾萬人被捕。

「612基金」去年停運，今年5月警方依國安法拘捕基金5名信託人，當時警方指他們涉嫌請求外國或境外機構對香港實施制裁，涉嫌犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反「香港國安法」第29條。

另外，基金5名信託人及施城威被指沒遵循社團條例要求為基金註冊，各被控告「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」。

本月初，警方在機場拘捕38歲的施城威，指他涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。

施城威其後獲准以港幣10萬元交保外出候查，同時交出旅行證件，明年2月向警方報到。（編輯：陳沛冰）1111125