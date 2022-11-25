法國商會：優化防疫20條不如預期 籲中方落實

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（中央社記者邱國強北京25日電）中國法國工商會昨晚透過法國駐中大使館微博表示，優化防疫20條的實際執行結果「並未達到駐華法國企業的預期」，工商會呼籲中國政府真正落實20條，取消不必要和過度的限制。

中國法國工商會這篇貼文還呼籲，法企希望看到中方在不久的將來制定明確的戰略，「盡快走出『動態清零」政策」。

這篇貼文是法國駐中國大使館24日晚間7時，在自己的新浪微博帳號貼出，隨即在中國網路上流傳，並獲得不少正面迴響。

貼文開頭即指出，中國的「動態清零」政策對駐華法國企業造成了影響，並指法企在中國提供了57萬個就業崗位。隨後強調，法企非常歡迎中國11月11日宣布的「優化防控工作的20條措施」，此舉將大幅減少防疫對經濟活動、對人民生活的負面影響。

這篇貼文表示，中國法國工商會注意到，自這項政策宣布10天以來，「實際的執行結果並未達到駐華法國企業的預期」。商會呼籲中國政府「真正落實20條措施政策，取消不必要和過度的限制」。

貼文提到，最重要的是，商會重申法企希望看到（中方）在不久的將來「制定明確的戰略，盡快走出『動態清零」政策」。中國對法企來講仍然具有舉足輕重的作用，仍然是法國企業、法國品牌增長和創新的重要動力。

貼文最後說，為使中法兩國貿易和雙向投資得以持續和發展，透明、可預期和公平的營商環境必不可缺。（編輯：曹宇帆）1111125