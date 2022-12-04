上海疫情升溫 無症狀感染者激增

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（中央社記者李雅雯上海4日電）上海市COVID-19疫情升溫，3日單日增加本土無症狀感染者450人；1至3日期間累計本土無症狀感染者達923名。

上海市政府官方微信帳號「上海發布」4日發布疫情概況。3日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例36例、新增本土無症狀感染者450名，其中11例確診病例、3名無症狀感染者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例6例和境外移入無症狀感染者47名。

新增境外移入無症狀感染者中，有3名台灣人，皆從台灣出發，抵達上海浦東國際機場後即被集中隔離觀察，期間例行核酸檢測異常，綜合臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為無症狀感染者。

上海市無症狀感染者人數激增，1至3日期間累計本土無症狀感染者達923名。官方表示，上海市近期每天新增陽性感染者人數明顯上升，涉及場所、行業和人員也呈現多樣複雜，其中絕大部分感染源頭來自外省市，建議民眾非必要不離滬。

對於有小區因為有密切接觸者被封整個小區而非封樓一事，官方說明，根據國家和上海市疫情防控有關規定，結合風險評估結果，必須暫停非必要流動，對所涉及社區的人員和環境進行篩查。

上海市持續執行常態化核酸檢測，各區每週至少安排2次社區便民核酸檢測服務；官方日前宣布，全市常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至12月31日。

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上海市目前仍維持防疫措施收緊狀態。11月29日零時起，進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴等商業場所的消費者，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

11月24日零時起，來滬、返滬人員將在「隨申碼」、「場所碼」等顯示「來滬返滬不滿5天」的標記提示，抵滬不滿5天者不得進入餐廳、超市、菜市場和其他等公共場所；不過可以搭乘公車、地鐵。（編輯：吳柏緯）1111204