亞洲健力賽錯播中國國歌 香港體壇質疑有預謀

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（中央社記者張謙香港5日電）上週在杜拜舉行的亞洲經典健力錦標賽把「反送中」運動歌曲當作中國國歌播放，再次令香港十分尷尬；對於這起事件，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會認為，這是有預謀的。

這次比賽於上週四舉行，香港運動員連煒楨在47公斤賽事中奪金。在頒獎及奏播國歌時，大會播出了了與「反送中」相關的「願榮光歸香港」，連煒楨隨即展示「T」字手勢叫停，大會其後重新播放中國國歌「義勇軍進行曲」。

亞洲健力聯盟已就此向香港舉重健力總會發出書面道歉，並確保不會再發生；該會在信中確認，港隊事前已提交中國國歌的音樂檔案，但技術員在網際網路下載了所有隊伍的國歌，以致造成錯誤。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超今天向媒體表示，主辦機構的解釋不可接受。

他說：「我不覺得可以解說為何出錯，因為實際上去招攬志願者工作，一定要知道其曾經有經驗，做過甚麼，這不是簡單的國際賽事。」

他不排除事件是「刻意出錯」，並指若是不小心也可能錯播其他歌，卻為何是這首歌，「說得差點是一定有預謀去做」。

在近期舉行的一些國際比賽中，當香港運動員出場或領獎時，主辦方都錯播了中國國歌。

上月13日香港欖球隊在韓國仁川參加亞洲七人欖球系列賽，當大會播放中國國歌時，就播放了「願榮光歸香港」，引起港府強烈不滿。

有網民其後發現，在此之前，即同月6日，香港對葡萄牙的世界盃欖球賽中，有關方面播放中國國歌時，直播片段的字幕卻是「願榮光歸香港」歌詞。

針對這些錯誤，港協暨奧委員已向轄下體育總會發放指引，列明如果發現播放中國國歌或升掛區旗出錯，運動員及隊伍須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正。（編輯：曹宇帆）1111205