中國國美電器欠債又欠薪 公司運作失序

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（中央社台北9日電）號稱中國最大的家電零售連鎖企業國美電器因債台高築而積欠員工薪資，近百名員工「占領」位於北京鵬潤大廈36層的總部討薪，內部人士透露，如今公司已經沒有正常的辦公秩序了。

中國新聞周刊今天報導，近日盛傳百餘名國美職員討薪與創辦人黃光裕爆發衝突，但熟悉詳情並且接近管理層的員工說，其實黃光裕當天沒現身也沒有下達任何指示給高管，「他當天就是死活不露面」。

據網友在推特分享的影音，當時是由國美電器副總裁兼執行董事魏秋立面對討薪員工，她被問：「公司好的時候，給我們員工多發工資嗎？沒有！憑什麼公司不好的時候，要不給我們發工資。」

魏秋立回覆：「那你跟我說公司不好的時候，公司怎麼給你發工資」。

不過中國新聞周刊報導說，職員占據總部並討薪的消息曝光後，前述員工表示：「現在公司36層都是（討薪）員工，他們甚至自發值班占據辦公場地，公司已經沒有正常的辦公秩序了，我們白天都不敢去公司。」

國美欠薪牽連者眾，包括北京總部還外加各省市門店的雇員，員工的公積金從5月開始斷繳，工資從9月開始遲發、停發，部分被欠薪員工已發起集體勞動仲裁。

也有員工已接受調解，按照調解約定，國美應在2023年3月支付N+1補償金。

至於先前曾有媒體報導，國美因拖欠貨款，被供應商申請破產清算，國美回應稱，並未收到相關的法律文書或者被約談。

不具名的員工指出：「國美現在拿不出一個能發錢的方案，也拿不出一個什麼時候能發錢的承諾。國美是一個靠現金流生存的線下零售企業，現在對於國美來說，唯一的生路就是司法重整。」

這名員工說，但重整首先得梳理債務，如果投錢就能償債救活公司，這就是股權重組，若行不通國美真是資不抵債，那就只能破產清算，目前國美管理層仍在到處找錢。

這名員工指出，偏偏著手重整國美卡在沒有合適的債權人願意出面申請，因國美最大的債權人是銀行，但銀行擔心壞帳以致興趣缺缺，公司方面也希望政府出面協調，但目前僵局難解。

根據國美9月27日公佈的2022年中報，國美的總負債規模達人民幣（下同）585億6700萬元（約為新台幣2577億元），其中1年內得償還的銀行借款和其他借款達229億200萬元。

而截至上個月，國美的現金及現金等價物合計只有24億900萬元。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111209