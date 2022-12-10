兩岸企業家峰會：若與劉結一會面將關切水產被禁

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（中央社記者邱國強北京10日電）針對中國大陸突然宣布暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品，兩岸企業家峰會台方9日深夜表示，若訪問團與中國大陸國台辦主任劉結一正式會面，將對此事表達關切之意。

兩岸企業家峰會台方9日深夜發布新聞稿指出，峰會台方自成立以來，始終遵照兩岸人民關係條例等相關法規規定從事兩岸企業交流。這次組團赴陸，也是依照本會成立宗旨、謹守政府法規進行各項活動。

新聞稿提到，峰會台方為民間團體，不適合介入政府公權力實施領域，有關農漁產品出口也非峰會台方業務範圍，當謹守應有分際。但對若干民間團體與媒體刻意扭曲峰會宗旨，作出惡意的歪曲事實詆毀謾罵，峰會台方基於維護會員權益，將保留所有的法律追訴權。

峰會台方表示，這次組團前往中國大陸，一方面是舉辦今年度年會，另一方面是要完成原定9月舉行，因當時兩岸情勢而延期的兩岸企業家峰會「永久會址」啟用典禮及古雷石化園區完工生產典禮等活動。行程並將與台商座談，關心台商在中國大陸經營遭遇的困難與未來動向。

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峰會台方指出，有關中國大陸方面近日禁止台灣水產品輸入的相關問題，政府已表示正在處理中，會全力協助漁民。事件是因陸方2021年4月發布新規定所引起，要求全球所有銷往中國大陸的食品皆須註冊。

峰會台方提到，由於陸方防疫規定，訪問團至今尚未與中國大陸國台辦主任劉結一正式會見。有關台灣水產品遭陸方禁止輸入一事，若雙方會面，訪問團會就此事表達關切之意。（編輯：曹宇帆）1111210