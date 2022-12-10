中國通報病例降 四川診所卻因病人太多缺藥停診

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（中央社台北10日電）中國推行優化防疫新10條後，9日新增本土病例降至1萬3585例，但多地出現市民到醫院及診所排隊求診情況。有四川達州市醫生表示，因求診人數急增，診所藥物耗盡，約30家診要暫時停診。

據中國國家衛健委官網，截至9日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3082例，其中境外輸入病例48例，本土病例3034例中，包括廣東1115例，北京924例，重慶240例，海南122例，河南104例，四川100例等。

新增無症狀感染者1萬729例，其中境外輸入178例，本土10551例，包括重慶2248例，廣東1819例，北京1308例，黑龍江769例，山西643例，陜西452例等。

截至9日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例4萬1559例（其中重症病例159例），尚在醫學觀察的無癥狀感染者29萬6639例（境外輸入1705例）。

相較於衛健委通報7日新增2萬1439例（含確診與無症狀感染者），本土占2萬1165例，8日新增降至1萬6797例中，本土占1萬6592例，9日新增1萬3811例，本土占1萬3585例。

雖然官方通報的每天新增病例持續下降，但微博廣傳發燒症狀等病人擠滿診所及醫院的影音及相片。

界面新聞9日報導，近日網上流傳一張四川省達州市一家診所內，10多個市民圍坐一邊打點滴，一邊取暖及玩手機的相片。

達州市多家診所醫生表示，網傳圖片情況屬實，並指近幾天達州市內有發燒、咳嗽症狀的人大量增加，一些診所對體溫較高的病人打點滴或打針等，導致病人嚴重聚集。

通川區另一位診所醫生表示，從幾天前開始，發燒、咳嗽類病人逐漸增加，「平時每天就30、40人，現在每天70、80人，有時能達到上百人」，是平日的3倍。患者主要症狀是發燒、頭暈、喉嚨痛等，與感冒症狀類似。

該醫生表示，向患者解釋一般3至5天症狀能緩解，但普通老百姓仍較焦慮，一開始診所為發燒較高的人打針或吊點滴，出現聚集現象後，衛健部門下發通知，禁止診所對患者打針、點滴治療，要求患者到指定醫院的發熱門診就診。

但這位醫生稱，有些醫院需要核酸陰性報告，患者或未及時採集核酸，或採集多次後核酸結果未出，影響去醫院就診，最後不得不折回診所。

這位醫生稱，一刀切禁止診所給患者打針、點滴並不合理，有些孩子高燒不退，光靠藥物退燒效果不佳，去醫院又可能因為沒有核酸陰性證明，或醫院沒有床位得不到治療。

目前醫生只能給患者開抗病毒類藥物，但近日求診人數急增，許多診所的藥物很快耗盡，而重新採購藥物又遲遲無法到貨，診所被迫關門停診。據其了解，當地9日約有30家診所停診。

達州市通川區衛健局有關人士證實，已經向轄區個體醫療機構下發通知，要求停止對病人打針、點滴，主要是防止病人聚集，減少感染。

有關人士指出，新防控政策實施以來，當地感染人數較多，通川區衛健局也有多人感染，目前正在居家隔離，估計這波感染可能會在一週後趨於平穩。

界面新聞又從達州市多家醫院獲悉，目前入院不需要核酸陰性證明，但發熱門診床位較緊張。達川區人民醫院發熱門診一位人士稱，目前就診人數比平時增加約3倍，連花清瘟膠囊已告罄，其他藥物供應仍有保障。

達川區中醫院發熱門診一位醫生也表示，發熱門診床位已滿，但有需要治療的患者可以先到醫院，會盡力想辦法收治。

國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝9日在國務院聯防聯控機制新聞發布上表示，所有醫療機構都要接診核酸陽性患者，不得以核酸結果來區分是否接診，患者不用擔心醫院不接診。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111210