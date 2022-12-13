中國轉與病毒共存 防疫險憂慘賠急下架

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（中央社台北13日電）中國實施優化防疫新10條措施，轉與病毒共存後，染疫人數大增。據陸媒報導，此前五花八門的COVID-19防疫險，業者擔心慘賠近日紛紛緊急下架；許多消費者投訴，業者拒賠無症狀感染者。

綜合橡果商業、界面新聞報導，新10條7日上路後，與病毒共存成為現實，北京、上海、廣州等多地出現大量快篩陽性。與此同時，中國大陸曾經大賣的防疫險、確診險、隔離險也緊急下架，有保險公司人士表示，不下架會「賠穿」。

報導指出，京東健康的「新冠防疫健康保」8日由於防控政策調整，已經下架。隔天，美團APP由大地保險承保「9.9元保心安，核酸陽性立賠」抗疫保險也下架。該保險原本宣稱確診含無症狀理賠人民幣1500元（約新台幣6600元），保險期限3個自然月。

此外，華泰「新冠疫情保障險」和紫金保險新「冠疫情險」均已從網路平台下架，僅存的人保財險「安疫保」則在投保頁面明確告知，對於COVID-19感染的肺炎，保險人僅在被保險人被診斷為「重型」或「危重型」時承擔確診給付責任，「無症狀」、「輕型」及「普通型」均不在賠付範圍內。

中國近期快篩陽性大增後，許多人要申請理賠才發現困難重重，因而引發大量投訴。

在黑貓投訴平台，25歲的小石表示，今年2月購買支付寶「出行保」，其中約定確診賠償1萬元。10月4日，小石在南京市第二醫院確診（無症狀）。申請理賠後卻被告知，根據「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）」，小石是無症狀，不屬於「輕型、普通型、重症」故不予理賠。

報導指出，包括「出行保」，很多確診險都會在合約中載明，根據「第九版」規定，只賠付「輕型、普通型、重症」，不會賠付無症狀。然而，許多受保人在購買、簽署合約時都會忽略這一點。

北京的張宇11月購買了華泰保險「新冠疫情保障險」，他表示在購買時看到宣傳資料上寫著「新型冠狀病毒肺炎確診津貼500元」的字樣，沒有認真看合約就直接購買。

12月，張宇查閱合約後發現，細則中寫到只賠付「首次感染新型冠狀病毒的普通型、重症型、危重型，且肺部影像學檢查可見肺炎表現」。也就是說，華泰的「新冠疫情保障險」更嚴苛，不僅不賠無症狀，也不賠沒有引發肺炎的患者。

北京的李小姐在今年1月28日購買了眾安保險推出的疫情隔離險，保障期至2023年1月27日，在這款保險的責任中包含確診津貼1萬元。最近因快篩陽性，她翻出這份保險想要申請理賠，但卻發現並不簡單。

根據保險合約和客服的回復，保險中的「確診」不僅需要核酸陽性，還需要二級及以上公立醫院或方艙醫院出具的診斷證明以及胸部CT和血液檢查方可認定。李小姐表示，自己在三甲醫院發燒門診人還不多時做核酸獲得了診斷證明，但是CT和血液檢查醫生均不給做。

報導引述北京聯合大學管理學院金融系教師楊澤雲指出，對於保險公司而言，確診即付的疾病保險因為疫情政策的調整，保險公司給付保險金的風險大大增加，恐遭受較大損失以及大量訴訟糾紛；即使不下架，其產品的費率也應進行調整。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111213