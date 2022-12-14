疫情肆虐北京 中國部分官方記者會紛告停開

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（中央社記者邱國強北京14日電）北京疫情嚴重，連帶影響官方例行召開的記者會。中國國家統計局今天宣布，取消明天舉行的11月份經濟情況記者會，改由網路發布。而國台辦原定今天上午舉行的例行記者會也告停開。

由於COVID-19疫情在北京爆發，中國大陸國務院台灣事務辦公室已連續停開2場例行記者會，上一場被停開的記者會原應在11月30日上午舉行。

中國國家統計局今天則通知，根據「工作安排」，取消原定15日上午10時舉行的11月份國民經濟運行情況記者會，改由網路發布。

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但在北京，像是中國外交部及北京市政府，至今仍照常在每個工作日下午舉行例行記者會，分別發布中國涉外事務及北京市防疫工作訊息，並回答媒體提問。不過，這2個單位仍要求與會媒體出示48小時核酸檢測陰性證明。

然而，據中國媒體記者透露，由於北京疫情延燒，不少記者也告染疫。或是雖未染疫，但核酸檢測報告一直沒有被上傳，都導致與會的記者越來越少。其中，北京市政府的例行防疫記者會，本週以來與會的人數甚至只剩下個位數。（編輯：陳沛冰）1111214