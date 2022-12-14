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調整「就地過節」 中國專家：今年可能是團圓年

2022/12/14 18:47
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（中央社記者呂佳蓉台北14日電）中國工程院院士張伯禮近期指出，「團圓是中國人對春節最大的期盼」，相信各地正因地制宜制定返鄉政策，「今年大概率是個團圓年」。

中國官媒新華社刊登了專訪張伯禮的報導，當中被問及今年具不具備團圓過節的條件時，他作了如上回答。

隨著中國發布防疫新10條後，防疫政策進入調整期，張伯禮的一席談話，可能代表「就地過節」的政策將會有進一步調整。

張伯禮指出，「團圓是中國人對春節最大的期盼，將心比心，將疫情防控工作與暖心服務更好地結合起來，也是我國疫情防控政策優化調整的方向。」

他說，在疫情新形勢下，相信疫情防控部門和各地政府也都在未雨綢繆，因地制宜制定返鄉政策，「今年大概率是個團圓年」。

他也強調，春運人員遷徙傳播風險較高，相關準備工作仍需加強，個人防疫意識和措施切不可放鬆。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情出現後，以及在「動態清零」的政策下，遇上過節時，多地均倡導、要求民眾「就地過節」。

以今年為例，從年初時的「就地過年」，歷經五一、端午節、中秋節後，中國民眾繼續被要求假期不要隨意跨省、甚至跨市旅遊。（編輯：張淑伶）1111214

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