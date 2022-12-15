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港媒：王滬寧對台工作可能有理論創新優勢

2022/12/15 10:49
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（中央社記者張謙香港15日電）據分析，中共20大之後，政治局常委王滬寧的排名晉升至第4，預料將接替汪洋出任中國全國政協主席，並兼任中央對台工作領導小組副組長，未來在對台工作上可能會發揮其理論創新優勢。

明報今天撰文指出，最近大陸多國參政黨和團體召開換屆大會，王滬寧出席了其中兩個大會，分別是台灣民主自治同盟及全國台灣同胞聯誼會，這都與台灣有關，符合他未來兼任中共中央對台工作領導小組副組長的身分。

文章表示，中央對台工作領導小組組長一般由中共總書記兼任，除非有重要活動或政策宣示，一般的涉台活動及每年例行對台工作會議都由兼任副組長的全國政協主席作為最高代表。

據指出，從王滬寧對兩個涉台團體的賀辭中，完全看不到任何個人特色，基本是重複中共第20次全國代表大會報告的提法，強調解決台灣問題、實現完全統一，是中共「矢志不渝的歷史任務」。

文章表示，從公開履歷看，王滬寧似乎與台灣並無淵源，但早年他在上海復旦大學任教時，曾經擔任校辯論隊的教練兼顧問，1988年和1993年兩度率隊赴新加坡，參加「國際大專生華語辯論會」，復旦大學兩次決賽的對手都是台灣大學隊。

文章表示，透過辯論賽，王滬寧結識了一些台灣朋友；1992年，他曾到台灣參加研討會。

3年後，他出任中央政策研究室政治組組長，以後歷經江澤民、胡錦濤、習近平三朝，參與「三個代表理論」、「科學發展觀」和「習近平思想」的創立，贏得「國師」稱號。

文章表示，因此，有台灣學者預料，王滬寧未來主管對台事務後，可能會再度發揮其理論創新優勢，在「一國兩制台灣方案」或統一的理論方面，再創新猷。（編輯：張淑伶）1111215

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