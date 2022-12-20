減輕抗原試劑缺貨壓力 北京無需陰性證明可返崗

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（中央社台北20日電）中國取消大規模核酸測試後，抗原試劑一支難求，北京同意員工返崗無需提供「陽康」證明，浙江及重慶更倡議輕症可上班，試圖減輕抗原試劑的必要性。

第一財經19日報導，各地陸續取消核酸檢測點後，抗原試劑成為了判斷是否感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的重要手段，民眾無論是為了「陽性請假」或者「轉陰返崗」的需求，都造成抗原試劑的需求量短時間激增，所有平台的商品缺貨成為常態。

報導指出，杭州市民張小建（化名）表示，醫院取消社會面的核酸檢測，現在找個地方做核酸很困難，如果自己發燒了，又沒有抗原試劑能證明自己是「陽性」，很難向單位請假。

而另一位市民郭雯（化名）則表示，目前感覺自己的身體正在康復中，而根據公司的要求，她需要在症狀康復後提供兩次陰性證明以返回工作。

不過，多地正推出新措施，盼從需求端減輕抗原試劑「一支難求」的需求狀況。

北京市19日宣布，近期大量陽性感染者居家隔離康復，根據疫情防控要求和實際情況，陽性感染者解除居家隔離後可返崗復工，無需進行核酸和抗原檢測。

除取消「陽康」證明外，浙江及重慶另允許無症狀甚至輕症患者可在做好防護的情況下正常上班，以減輕抗原陰性證明的必要性。

浙江省18日表示要努力把疫情的影響降低到最小，無症狀感染者可視情採取居家隔離等措施，確有需要可在做好個人防護的前提下繼續工作。

同日，重慶市也發布通知，倡導無症狀不採樣、不用藥，全市各級黨政機關、企事業單位無症狀和輕症幹部職工根據身體狀況和崗位需要，做好個人防護可正常上班。

而在中國網路社群上許多人留言，指現在「許多地方都缺人力，身體還可以的公司都要求盡快返崗，核酸或抗原都不用做了」。

另中國工程院院士張伯禮近日建議，將患者分成無症狀感染者、上呼吸道有症狀患者、以及出現肺炎患者等三類分類治療。

他說，對這三類人群應該明確區分，並進行分類干預。將防控策略重心由「群防群控」轉變到「防重症、降死亡」的新階段，將醫療和相關社會資源集中用於老人及脆弱人群的照護和重症患者救治。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1111220