兩岸企業家峰會 王滬寧賀信：堅持九二共識

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（中央社記者李雅雯上海20日電）2022兩岸企業家峰會年會今天在廈門開幕，中共中央政治局常委王滬寧致賀信。他提到，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展。

中共20大之後，王滬寧預料將接替汪洋出任中國全國政協主席，並兼任中央對台工作領導小組副組長。本月他已經出席大陸參政黨團「台灣民主自治同盟」及「中華全國台灣同胞聯誼會」這兩個涉台團體的大會。今天則是首次發賀信給兩岸企業家峰會年會，這些都符合他擔任中央對台工作領導小組副組長的身分。

2022兩岸企業家峰會年會20日上午在廈門國際會議中心開幕，年會以「建構產業合作新模式打造綠色數字新經濟」為主題。

王滬寧代表中共中央、中共總書記習近平對於年會召開表示祝賀。他在賀信中說，兩岸企業家峰會成立以來，致力於促進兩岸企業界交流合作，積極展開產業對接、推動重大項目落地。

他表示，今年10月召開的中國共產黨第20次全國代表大會，就全面建成社會主義現代化強國、實現第2個百年奮鬥目標、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興作出戰略部署，對兩岸關係發展、祖國統一進程具有重大深遠意義。

他強調，將全面貫徹中共20大精神，貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則和九二共識，堅決反對外來干涉和「台獨」分裂，促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、完善台灣同胞福祉的制度和政策，「團結廣大台灣同胞，共同推進祖國統一和民族復興進程」。

王滬寧指出，這次峰會年會主題抓住高質量發展的重要機遇，聚焦推動製造業高端化、智能化、綠能化發展等兩岸合作。希望兩岸企業家把企業發展同國家繁榮、民族復興、人民幸福緊密結合在一起。

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兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍致詞時說，中國式現代化是人口規模巨大的現代化，14億人口整體邁進現代化社會，規模超過現有發達國家人口總和。這意味著釋放超大規模需求，形成超大規模市場，成為世界經濟增長重要引擎。

郭金龍說，期待兩岸企業家順應大勢、搶抓機遇，完善經濟布局、擁抱內需市場，參與大陸區域重大戰略和區域協調發展戰略，向綠色低碳、數字賦能轉型升級，在資金、技術、管理、標準、品牌、管道等方面加強合作，峰會大陸方面將助力有意願的台企開拓內需市場。（編輯：張淑伶）1111220