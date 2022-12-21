中國多地血庫告急 官方放寬染疫者捐血

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（中央社台北21日電）步入12月，受到天氣變冷和COVID-19病例增多影響，中國的捐血人數大幅減少，多地血庫告急，危及搶救工作。對此，中國有關當局日前修改指引，放寬非重症的核酸陽性者7天後即可捐血。

綜合第一財經和紅星新聞報導，廣東廣州、深圳、河南開封、江蘇、雲南昆明、陜西寶雞、吉林長春、浙江嘉興、河北邯鄲等多地衛健委或血液中心近期發布了捐血倡議書。

雲南昆明血液中心表示，昆明市平均每天需要約500人愛心捐血，才能基本滿足臨床用血需求。當前，受疫情影響，街頭無償捐血人數急劇下降，團體捐血活動被迫停滯，平均每天獻血人數不足百人，已經危及到孕產婦、危重症患者的搶救，血液庫存全面告急。

江蘇省血液中心也在其微信公眾號發布稱，目前，在疫情防控的特殊時期，街頭人流量減少，捐血量急劇下降。在南京的大學陸續放假，團體捐血活動基本處於停滯狀態，南京地區各級醫療機構臨床用血量並未減少，血液庫存已跌破最低庫存警戒線。

17日，中國國家衛生健康委員會辦公廳和中央軍委後勤保障部衛生局聯合下發了「血站新冠病毒感染防控工作指引（第二版）」。與2021年版本相比，新版指引主要修訂以下內容：根據疫情防控政策調整，刪除關於密接者、次密接者以及有中高風險區旅居史者暫緩捐血有關內容。

此外，放寬感染COVID-19者（重型和危重型除外），最後一次核酸檢測或抗原檢測陽性結果7天後可以捐血；重型或危重型感染者，康復6個月後可以捐血。

廣州市血液中心表示，根據全球相關文獻及新聞報導，尚未發現COVID-19可以透過輸血途徑傳播的案例，所以，最後一次核酸檢測或抗原陽性結果7天後可以捐血是安全的，不會造成用血者感染。（編輯：張淑伶）1111221